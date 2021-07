Equitazione | Global Champions League Principato di Monaco 2021 | vincono i Paris Panthers

Leggi su oasport

(Di sabato 3 luglio 2021) Nella seconda ed ultima prova a squadre della tappa deldi, la settima delladivi sono ben quindici netti nel tempo: la spunta il francese Olivier Perreau su Gl Events Venizia d’Aiguilly in 56?75, che supera il neerlandese Johnny Pals su Fernando, secondo in 66?99, e lo spagnolo Sergio Alvarez Moya su Alamo, terzo in 57?62. Quattordicesimo con un netto in 67?96 Alberto Zorzi su Clarina. Nella classifica finale a squadre della tappa, con la ...