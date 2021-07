Elena Santarelli è una cuoca bellissima in costume: “Impazzisco” (Di sabato 3 luglio 2021) Elena Santarelli si dedica alla cucina questo pomeriggio. L’attrice ha pubblicato un mini video in cui è ai fornelli, lanciando anche una frecciatina agli haters. Le vacanze chiamano, Elena Santarelli… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 3 luglio 2021)si dedica alla cucina questo pomeriggio. L’attrice ha pubblicato un mini video in cui è ai fornelli, lanciando anche una frecciatina agli haters. Le vacanze chiamano,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

lillydessi : Le ciabattine Hermès di Elena Santarelli sono l'investimento formato colpo di fulmine dell'Estate 2021 -… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Elena Santarelli a “Fatto da mamma” su Rai2. In cucina con Flora Canto per preparare piatti che parlano… - SMSNEWSOFFICIAL : Elena Santarelli a “Fatto da mamma” su Rai2 - mikogat : Comunque vedere Elena Santarelli alle prese con cucina e pulizie di casa/lavaggi vari appena tornata dalle vacanze… - Mattiabuonocore : Docureality su Elena Santarelli #DiscoveryPlus -