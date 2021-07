Efficienza energetica in Lombardia: 15 milioni per illuminare Comuni sotto 5 mila abitanti (Di sabato 3 luglio 2021) Approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Enti locali e risorse energetiche, Massimo Sertori, il progetto ‘Bando illumina’. “Un’iniziativa – spiega il presidente della Regione, Attilio Fontana – che garantisce infatti, complessivamente, 15 milioni di euro per aumentare l’Efficienza energetica e ridurre l’inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica. Migliorando quindi le caratteristiche illuminotecniche e di rendimento energetico nonché la sicurezza della circolazione e degli impianti”. Risparmio energetico e riduzione inquinamento “Attraverso lo stanziamento di questi importanti contributi – ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 3 luglio 2021) Approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Enti locali e risorse energetiche, Massimo Sertori, il progetto ‘Bando illumina’. “Un’iniziativa – spiega il presidente della Regione, Attilio Fontana – che garantisce infatti, complessivamente, 15di euro per aumentare l’e ridurre l’inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica. Migliorando quindi le caratteristiche illuminotecniche e di rendimento energetico nonché la sicurezza della circolazione e degli impianti”. Risparmio energetico e riduzione inquinamento “Attraverso lo stanziamento di questi importanti contributi – ...

