Ecosofia | come fondare una nuova cultura di vita a partire dalla giustizia intergenerazionale

(Di sabato 3 luglio 2021) di Vera Risi* Anche oggi parliamo di riscrittura dell’immaginario contemporaneo, che è la mission del movimentole ReWriters, ben impressa nel suo manifesto. Partiamo da un fatto ineluttabile: la necessità di riscrivere il rapporto dell’essere umano con l’ambiente circostante. E per riscriverlo ci occorrono parole nuove. Le parole sono indispensabili infatti, non solo per capire il passato, ma anche per leggere il presente e tracciare la strada verso il futuro. E uno che di parole nuove ne capiva, è Arne Naess, filosofo che per primo ha usato il termineper identificare la consapevolezza dell’Ambiente. E’ appena uscita una raccolta di suoi ...