"Ecco cosa fare ai non vaccinati". La proposta folle di Bassetti che già piace al governo (Di sabato 3 luglio 2021) Come era prevedibile, governo, Cts, Speranza, e altri "esperti" stanno già dicendo che si deve tornare a chiudere perché c'è la Variante Delta. E parlano del caso Regno Unito. L'ipotesi di nuovi lockdown è dunque sempre più forte. Ma le prossime, ipotetiche chiusure potrebbero riguardare solo alcune categorie di cittadini. Insistendo su una discriminazione vergognosa e intollerabile. Di nuovo: il vaccino non è obbligatorio ma se non lo fai non puoi vivere. "Si arriverà a un punto in cui si dirà: il lockdown riguarda i non vaccinati". È infatti quanto prospetta Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di ...

