Due giovani massacrati di botte a Mantova. Gli inquirenti: "Un agguato" (Di sabato 3 luglio 2021) Un 35enne di Mantova e un 23enne di cittadinanza albanese sono ricoverati in condizioni gravissime all'ospedale di Mantova dopo un violento pestaggio verificatosi nella notte tra giovedì e venerdì nel parcheggio del centro commerciale 'La Favorita' di Mottella, estrema periferia Mantovana. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato per un regolamento dei conti ai danni del 35enne e del 23enne (le condizioni di quest'ultimo sono considerate disperate): uno dei due giovani, infatti, avrebbe ricevuto una telefonata da un conoscente con la ...

