Droga delivery | arrestato marocchino | ha spacciato 3 chili di cocaina

(Di sabato 3 luglio 2021) Brivio (Lecco), 3 luglio 2021 "delivey , per questo undi 29 anni è finito in cella . Lo hannogli agenti della Polizia stradale di Lecco . Solo durante l'ultimo lockdown ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Droga delivery

IL GIORNO

... più velocemente di un fattorino della pizza: bastava chiamarlo sul cellulare, concordare la quantità die prezzo e accordarsi su dove ritirare la coca. Durante la retata i poliziotti della ......] di Marco Grasso FoodRider, è illegittimo il contratto con Ugl usato da Deliveroo La ... sesso,e bugie: 50 anni fa l'addio al Dioniso rock Il 3 luglio, a Parigi, veniva ritrovato Jim ...Lo hanno arrestato gli agenti della Polizia stradale di Lecco. Ha venduto almeno 6mila dosi di coca per un giro di 200mila euro ...LESSONA – C’è chi gira per vendere gelati e chi per spacciare droga. E’ il caso di un uomo di 50 anni, di origine marocchina, sorpreso dalla polizia a Lessona. Nel sedile della sua auto aveva creato u ...