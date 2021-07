Dramma Spinazzola, gli Azzurri cantano per lui sull’aereo. Il gesto vergognoso dei belgi (video) (Di sabato 3 luglio 2021) Gli Azzurri e la “tegola” Spinazzola. Gioia e lacrime per l’Italia. L’unica brutta notizia nella notte magica agli Europei è stata l’infortunio a Leonardo Spinazzola, con la lesione al tendine d’Achille. Autentico gladiatore durante la partita con il belgio (suo un salvataggio della porta Azzurra sul 2 a 1) l’esterno sinistro della Nazionale rischia 6 mesi di stop. Gli esami medici previsti nel pomeriggio a Roma chiariranno la gravità dell’infortunio. Il laterale dell’Italia e della Roma ha riportato un infortunio decisamente grave che potrebbe costringerlo a una assenza forzata di almeno sei mesi: “Purtroppo sappiamo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 luglio 2021) Glie la “tegola”. Gioia e lacrime per l’Italia. L’unica brutta notizia nella notte magica agli Europei è stata l’infortunio a Leonardo, con la lesione al tendine d’Achille. Autentico gladiatore durante la partita con ilo (suo un salvataggio della porta Azzurra sul 2 a 1) l’esterno sinistro della Nazionale rischia 6 mesi di stop. Gli esami medici previsti nel pomeriggio a Roma chiariranno la gravità dell’infortunio. Il laterale dell’Italia e della Roma ha riportato un infortunio decisamente grave che potrebbe costringerlo a una assenza forzata di almeno sei mesi: “Purtroppo sappiamo ...

Advertising

Gazzetta_it : Dramma Spinazzola, lesione al tendine d’Achille. Rischia un lungo stop #Italia #euro2020 - SecolodItalia1 : Dramma Spinazzola, gli Azzurri cantano per lui sull’aereo. Il gesto vergognoso dei belgi (video)… - luckylorenzo1 : Grazie Leo per tutto quello che hai fatto per la Nazionale, e se l'Italia deve giocare la semifinale con la Spagn… - lucy_esposito : RT @susy_juve: #BastaUnImmagine per capire il dramma di #Spinazzola è sorretto da #Cristante e dall’Italia intera tornerà presto a calcare… - zazoomblog : Il dramma di Leonardo Spinazzola nella notte magica degli Azzurri - #dramma #Leonardo #Spinazzola #nella -