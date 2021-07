Dopo la pandemia è stangata sulle vacanze | dal caro benzina ai treni | rincari ovunque Il report

(Di sabato 3 luglio 2021), un miraggio per molti, una conquista faticosa per altri. È “” nel mese di giugno secondo i consumatori. C’è chi può e chi viole potere comunque. La famosa arte dell’arrangiarsi e dell’accontentarsi non scoraggia i vacanzieri di casa nostra. E allora, i voli nazionali, in un solo mese segnano infatti un aumento del 19,7%, collocandosi al primo posto della top ten. Al secondo posto villaggi. E poi campeggi. Ostelli della gioventù e simili, con un rialzo del 16,9%. Tutto per lo più organizzato e realizzato nel Belpaese: quest’anno sono poche le risorse che guardano all’estero. E così, sul gradino più basso del podio ...

