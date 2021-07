Donnarumma ci salva, poi si vola. Le pagelle di Italia-Belgio: solo due insufficienze (gravi) (Di sabato 3 luglio 2021) L'Italia batte il Belgio 2-1 e vola in semifinale agli Europei di calcio. Gli azzurri di Mancini, trascinati dai gol di Barella e Insigne e dalle parate di Donnarumma, affronteranno ora la Spagna a Wembley. Ecco le pagelle della sfida di Monaco di Baviera. Donnarumma 7: tra il 20' e il 25', una parata straordinaria su De Bruyne e una ordinaria su Lukaku. Dopo quattro partite di vacanza, è chiamato alle armi dalla prima Nazionale del ranking: lo sapeva e si fa trovare pronto. DI LORENZO 5: in vantaggio 2-0 a un minuto dall'intervallo, quella spinta, pur leggera, non puoi permettertela. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) L'batte il2-1 ein semifinale agli Europei di calcio. Gli azzurri di Mancini, trascinati dai gol di Barella e Insigne e dalle parate di, affronteranno ora la Spagna a Wembley. Ecco ledella sfida di Monaco di Baviera.7: tra il 20' e il 25', una parata straordinaria su De Bruyne e una ordinaria su Lukaku. Dopo quattro partite di vacanza, è chiamato alle armi dalla prima Nazionale del ranking: lo sapeva e si fa trovare pronto. DI LORENZO 5: in vantaggio 2-0 a un minuto dall'intervallo, quella spinta, pur leggera, non puoi permettertela. Il ...

