Donington | Rea domina sul bagnato e conquista la Superpole

(Di sabato 3 luglio 2021) A proprio agio sulla pista bagnata dopo la pioggia della mattinata che ha segnato le FP3, Jonathan Rea si aggiudica lacon il tempo di 1'40"101. Pole numero trentuno per il nordirlandese e ...

Ultime Notizie dalla rete : Donington Rea

... Jonathansi aggiudica la Superpole con il tempo di 1'40"101. Pole numero trentuno per il nordirlandese e prima sul circuito di. Seconda posizione per l'olandese della Bmw Michael van ...... di cui stamattina aabbiamo vissuto la Fp3 che ha dato il miglior tempo a Jonathan, ricordiamo che naturalmente quest'oggi verranno assegnati anche i primi punti validi per la ...Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike a Donington Park affronta la seconda giornata del Round Prosecco DOC di Gran Bretagna. La protagonista della mattinata è la pioggia: alla bandiera a scacchi il ...La pioggia continua a cadere sul circuito di Donington Park, teatro del quarto round del MOTUL FIM Superbike World Championship. Ancora Jonathan Rea (Kawasaki ...