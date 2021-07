Dll Zan, Lucio Manan mette in guardia sui pericoli che questa legge potrebbe comportare sui luoghi di lavoro (Di sabato 3 luglio 2021) Secondo quanto afferama il vicepresidente di Pro Vita & Famiglia onlus, Jacopo Coghe il ddl Zan “mette a rischio la libertà di espressione del pensiero, di religione, di associazione e la libertà d’iniziativa economica privata”. Tali dichiarazioni sono rimarcate dal Report sulle violazioni delle libertà fondamentali causate dalle leggi sull’omotransfobia: un lavoro che ripercorre le esperienze all’estero in cui provvedimenti simili al ddl Zan sono diventati legge. Coghe parla di “compressione delle libertà fondamentali” in caso di approvazione del ddl Zan, e sul punto “sono d’accordo anche alcune associazioni femministe, che ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021) Secondo quanto afferama il vicepresidente di Pro Vita & Famiglia onlus, Jacopo Coghe il ddl Zan “a rischio la libertà di espressione del pensiero, di religione, di associazione e la libertà d’iniziativa economica privata”. Tali dichiarazioni sono rimarcate dal Report sulle violazioni delle libertà fondamentali causate dalle leggi sull’omotransfobia: unche ripercorre le esperienze all’estero in cui provvedimenti simili al ddl Zan sono diventati. Coghe parla di “compressione delle libertà fondamentali” in caso di approvazione del ddl Zan, e sul punto “sono d’accordo anche alcune associazioni femministe, che ...

pairsonnalitesF : Dll Zan, Malan (FI): “Rischio di polizia politica sui luoghi di lavoro”: ... potremo domani fare campagna contro l'… - unuomopop : però criticare malika non è necessariamente omofobia, il quadrato istantaneo che si è creato intorno è stato isteri… - mmozzetti71 : @nonleggerlo Sono contro il gay pride, qualsiasi esibizionismo, lobby varie, DLL Zan e tanto altro.....ma essere ga… - GazzettinoGolfo : - Dll Zan, Lucio Manan mette in guardia sui pericoli che questa legge potrebbe comportare sui luoghi di lavoro -… - CorriereQ : Dll Zan, Lucio Malan mette in guardia sui pericoli che questa legge potrebbe comportare sui luoghi di lavoro -