DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: Poels solo al comando, Cattaneo nel gruppo inseguitore (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 15.14 Ora i corridori dovranno affrontare un tratto pianeggiante e la situazione rimarrà invariata per un po'. Dopodiché, però, ci saranno le tre salite più dure di giornata. 15.11 Tra i fuggitivi, quello messo meglio in classifica generale è Soren Kragh Andersen che si trova a 6'30" da van der Poel. 15.08 Mancano 67 chilometri all'arrivo. 15.06 Kuss, Castroviejo, Woods, Elissonde, Cattaneo, Valverde, Armirail, G. Martin, Paret-Peintre, Quintana, Kragh, Benoot, Teuns, Juul-Jensen, Yates, Izagirre ed Henao i ...

