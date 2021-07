DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: Colbrelli e Cattaneo cercano la fuga (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 14.51 Siamo sul secondo GPM di giornata, la Cote de Menthonnex-en-Bornes. 14.48 Stanno facendo la tappa a 45,5 km/h. 14.47 Tamponato anche il tentativo di Van Aert. Poels solo al comando, poi c’è il gruppo maglia gialla compatto a 40? di distacco. 14.45 E ATTACCA VAN AERT! 14.42 E SI MUOVE ANCHE Cattaneo! 14.41 Ora si muovo anche altri corridori tra cui Quintana, Colbrelli e Geogeghan Hart. 14.40 Elissone, Guillaume Martin e Guerreiro si sono portati all’inseguimento di Poel. Il neerlandese ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE14.51 Siamo sul secondo GPM di giornata, la Cote de Menthonnex-en-Bornes. 14.48 Stanno facendo la tappa a 45,5 km/h. 14.47 Tamponato anche il tentativo di Van Aert. Poels solo al comando, poi c’è il gruppo maglia gialla compatto a 40? di distacco. 14.45 E ATTACCA VAN AERT! 14.42 E SI MUOVE ANCHE! 14.41 Ora si muovo anche altri corridori tra cui Quintana,e Geogeghan Hart. 14.40 Elissone, Guillaume Martin e Guerreiro si sono portati all’inseguimento di Poel. Il neerlandese ...

NekOfficial : Sono pronto per incontrarvi finalmente in tour… Stasera intorno alle 18 in diretta su Instagram vi darò un assaggio… - emanuel86967133 : #eurosportciclismo al Tour brutto tempo ma la diretta si vede , al Giro saltano le riprese… - fabius10scudi : In attesa della diretta del #Tour, passo da #RaiUno. LineaBlu dal Golfo di Napoli, tutto molto bello ma Donatella B… - tuttobiciweb_it : Seguite la prima tappa alpina con noi ?? il nostro LIVE dell'ottava frazione del #TdF2021 - RaiSport : ????? Tour de France 2021 Segui ora la diretta dell'8ª tappa #Oyonnax > #LeGrandBornand su @RaiPlay ??… -