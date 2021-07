DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: attaccano Cattaneo e van Aert (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 13.55 Ancora pioggia forte e gruppo allungato, anche oggi tappa spettacolare. 13.53 WOUT VAN Aert ALL’ATTACCO! 13.51 Primoz Roglic è ancora nel gruppo dei migliori dal quale prova ancora ad evadere Mattia Cattaneo. 13.50 Geraint Thomas a 2? dal gruppo principale. 13.49 van der Poel in controllo nelle ultime posizioni del gruppo. 13.47 130 chilometri al traguardo. 13.45 Nelle prime posizioni del gruppo anche Sonny Colbrelli. 13.42 Più di un minuto perso per Thomas che rischia di uscire ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE13.55 Ancora pioggia forte e gruppo allungato, anche oggi tappa spettacolare. 13.53 WOUT VANALL’ATTACCO! 13.51 Primoz Roglic è ancora nel gruppo dei migliori dal quale prova ancora ad evadere Mattia. 13.50 Geraint Thomas a 2? dal gruppo principale. 13.49 van der Poel in controllo nelle ultime posizioni del gruppo. 13.47 130 chilometri al traguardo. 13.45 Nelle prime posizioni del gruppo anche Sonny Colbrelli. 13.42 Più di un minuto perso per Thomas che rischia di uscire ...

NekOfficial : Sono pronto per incontrarvi finalmente in tour… Stasera intorno alle 18 in diretta su Instagram vi darò un assaggio… - zazoomblog : DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: inizio a velocità folli tanti in crisi. Si muove Cattaneo - #DIRETTA #France… - SpazioCiclismo : Partenza a tutta per questa prima tappa alpina, che sembra dare voglia a molti #TDF2021 - infoitsport : DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021/ Video streaming Rai 8^ tappa: precedenti di lusso - SabiniaTV : +++Domani a Cantalice (RI) la Asl di Rieti in campo con la tappa n°1 del primo Tour vaccinale anti-covid19 del Lazi… -