DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: attacca Pogacar! Risponde solo Carapaz! (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 16.20 POGACAR RIPARTE E CARAPAZ SOFFRE! 16.17 PARTE Pogacar! E Risponde Carapaz! 16.16 Tira Richie Porte per Carapaz ora. 16.15 Tre chilometri alla vetta del Col de Romme per Woods. 16.14 Cede anche Mollema. 16.13 Woods ha 15? sui primi inseguitori. 16.10 Il gruppo di Pogacar sta esplodendo. Fatica anche Van Aert! 16.09 Van Aert e van der Poel in coda. LA MAGLIA GIALLA ALZA BANDIERA BIANCA! 16.07 NIBALI SI STACCA DAL GRUPPO MAGLIA GIALLA! LA UAE HA ACCELERATO! 16.06 Cattaneo, ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE16.20 POGACAR RIPARTE E CARAPAZ SOFFRE! 16.17 PARTE16.16 Tira Richie Porte per Carapaz ora. 16.15 Tre chilometri alla vetta del Col de Romme per Woods. 16.14 Cede anche Mollema. 16.13 Woods ha 15? sui primi inseguitori. 16.10 Il gruppo di Pogacar sta esplodendo. Fatica anche Van Aert! 16.09 Van Aert e van der Poel in coda. LA MAGLIA GIALLA ALZA BANDIERA BIANCA! 16.07 NIBALI SI STACCA DAL GRUPPO MAGLIA GIALLA! LA UAE HA ACCELERATO! 16.06 Cattaneo, ...

