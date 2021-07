Depistaggi anche nelle cartelle cliniche nel carcere di Santa Maria (Di sabato 3 luglio 2021) cartelle compilate dopo il pestaggio dei detenuti da parte delle guardie penitenziarie. I referti medici sarebbero stati posticipati per attenuare l'evidenza dei traumi. Sospesi anche i due vice ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 3 luglio 2021)compilate dopo il pestaggio dei detenuti da parte delle guardie penitenziarie. I referti medici sarebbero stati posticipati per attenuare l'evidenza dei traumi. Sospesii due vice ...

