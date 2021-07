Denise Pipitone | indagati turisti romani | “Hanno raccontato il falso”

(Di sabato 3 luglio 2021) Ci sono nuovicoinvolti nel caso di. E’ quando ha rilavato la trasmissione Quarto Grado. Si tratta della coppia romana che aveva soggiornato in Sicilia ad agosto 2004. La turista romana hadi aver visto il 1° settembre 2004 una signora in compagnia di una bambina L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... dove prestava servizio Anna Corona, l'ex moglie di Piero Pulizzi, padre della piccola. Ma questa dichiarazione sembrerebbe non essere veritiera. Dalle indagini, infatti, emerge che ...Non si arresta lo strascico di novità dopo la riapertura delle indagini sul caso di, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo 17 anni fa, il 1° settembre 2004, e mai ritrovata. Segnalazioni e presunti colpi di scena si susseguono a ritmo serrato, e ora spunta un'altra ...Denise Pipitone, nuovi indagati secondo quanto rivelato dalla trasmissione Quarto Grado. Si tratta della coppia romana che aveva soggiornato in Sicilia ad agosto 2004.La coppia romana sarebbe indagata per falsa testimonianza: disse di trovarsi, nei giorni della scommessa, nell'hotel in cui lavorava Anna Corona ...