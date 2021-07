DdL Zan, si attende il voto al Senato: servono i voti di Italia Viva (Di sabato 3 luglio 2021) Il Ddl Zan attende di essere approvato dal Senato. La battaglia a Palazzo Madama richiede però una maggioranza molto variegata e risicata. A che punto è il dibattito sul Ddl Zan (Getty Images)Il percorso del Ddl Zan è stato molto tortuoso e lungo. Il primo via libera è arrivato lo scorso 4 novembre, con l’approvazione da parte della Camera. Hanno votato a favore M5s, PD, Iv e Leu. Il voto finale si è avvenuto a scrutinio segreto, come richiesto da Fratelli D’Italia. Alla fine i voti favorevoli sono stati 256, 193 i no ed un solo astenuto. Leggi anche-> DDL Zan, le parole del relatore: ... Leggi su vesuvius (Di sabato 3 luglio 2021) Il Ddl Zandi essere approvato dal. La battaglia a Palazzo Madama richiede però una maggioranza molto variegata e risicata. A che punto è il dibattito sul Ddl Zan (Getty Images)Il percorso del Ddl Zan è stato molto tortuoso e lungo. Il primo via libera è arrivato lo scorso 4 novembre, con l’approvazione da parte della Camera. Hanno votato a favore M5s, PD, Iv e Leu. Ilfinale si è avvenuto a scrutinio segreto, come richiesto da Fratelli D’. Alla fine ifavorevoli sono stati 256, 193 i no ed un solo astenuto. Leggi anche-> DDL Zan, le parole del relatore: ...

