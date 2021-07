Ddl Zan | Italia Viva propone di rimuovere l’identità di genere dal testo della legge

(Di sabato 3 luglio 2021)ha proposto didaldel Ddl Zan il riferimento aldi, contenuta nell’articolo 1. Il partito di Matteo Renzi vorrebbe infatti tornare alla formulazione inizialmente promossa dal sottosegretario agli Interni Ivan Scalfarotto, in cui ci si riferiva all’omofobia e alla transfobia ma non, appunto, aldi. Macontesta anche gli articoli 4 e 7 del Ddl, rispettivamente sulla libertà di opinione e sul rispetto ...

Il presidente dei senatori renziani, Davide Faraone, ha ieri presentato e resi pubblici i quattro emendamenti alda discutere al tavolo politico di maggioranza previsto martedì, prima che il ...Senatore Matteo Salvini, lei ha detto che sarebbe disposto ad approvare ila condizione che si cancellino i reati di opinione e le teorie gender nelle scuole. Pensa che il Pd sia disponibile a farlo? "Lo spero ma non mi pare. Ho pubblicamente invitato Letta al ...Nonostante la nostra società continui ad avanzare tecnologicamente e abbia quasi dimenticato le connessioni a 56k, non riesce a progredire culturalmente per approvare con naturalezza leggi come il Ddl ...Emendamenti di Iv: via dal testo l'identità di genere. La proposta tenta Fi e centristi. Muro Pd-5s-Leu: in aula il 13 senza modifiche ...