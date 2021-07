Dayane Mello parla della madre: “La amerò per sempre”, lo straziante rimpianto (Di sabato 3 luglio 2021) Dayane Mello tra le pagine di DiPiù parla per la prima volta con la stampa del dolore per la perdita di sua madre: “ancora molto forte, difficile da accettare”. La ex concorrente del Grande Fratello Vip in questi mesi ha dovuto affrontare due terribili lutti: prima il fratello Lucas e poi la mamma. Dayane Mello... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 3 luglio 2021)tra le pagine di DiPiùper la prima volta con la stampa del dolore per la perdita di sua: “ancora molto forte, difficile da accettare”. La ex concorrente del Grande Fratello Vip in questi mesi ha dovuto affrontare due terribili lutti: prima il fratello Lucas e poi la mamma.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Chloe191012 : Amore mio, sei riuscita a diventare una donna meravigliosa nonostante le mille avversità... ? - Chiaretta863 : RT @blogtivvu: Dayane Mello parla della madre: “La amerò per sempre”, lo straziante rimpianto - Manu91152833 : RT @blogtivvu: Dayane Mello parla della madre: “La amerò per sempre”, lo straziante rimpianto - blackXf7 : RT @tatagelosa: Dayane Mello parla della madre: ’La amerò per sempre’, il forte rimpianto - _kara_mon : RT @qgdayanemello: ?? • Dayane Mello parla della madre: ’La amerò per sempre’, il forte rimpianto ??: -