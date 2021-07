Danimarca, record a Euro 2020: mai segnato così tanto in un Europeo (Di sabato 3 luglio 2021) Nella partita contro la Repubblica Ceca, la Danimarca ha battuto il record di gol segnati in un Europeo, con 11 reti La Danimarca ha conquistato la semifinale di Euro 2020 battendo la Repubblica Ceca. Nel farlo, ha battuto un proprio record che durava dall’edizione del 1984. Allora, la formazione danese segnò 9 reti durante la rassegna Europea: con i sigilli di Delaney e Dolberg ha raggiunto quota 11, siglando il proprio record di gol segnati in una singola edizione di un Europeo. A riportare la statistica, il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Nella partita contro la Repubblica Ceca, laha battuto ildi gol segnati in unpeo, con 11 reti Laha conquistato la semifinale dibattendo la Repubblica Ceca. Nel farlo, ha battuto un proprioche durava dall’edizione del 1984. Allora, la formazione danese segnò 9 reti durante la rassegnapea: con i sigilli di Delaney e Dolberg ha raggiunto quota 11, siglando il propriodi gol segnati in una singola edizione di unpeo. A riportare la statistica, il ...

