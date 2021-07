Dal taglio corto wavy di Naomi Watts agli space bun di Chiara Ferragni, le ispirazioni del mese (Di sabato 3 luglio 2021) Le acconciature da spiaggia ma anche quelle da sfoggiare nelle calde sere estive, gli accessori che ricordano miti e divinità e uno styling mosso ma non troppo per dare un twist in più al French bob. E il rosso perfetto, per chi ha voglia di cambiare. Novità e idee dal mondo dell’hairstyling nella nuova agenda capelli del mese. Leggi anche › L’Agenda capelli di Giugno 2021: le ispirazioni del momento Agenda capelli di luglio 2021 ... Leggi su iodonna (Di sabato 3 luglio 2021) Le acconciature da spiaggia ma anche quelle da sfoggiare nelle calde sere estive, gli accessori che ricordano miti e divinità e uno styling mosso ma non troppo per dare un twist in più al French bob. E il rosso perfetto, per chi ha voglia di cambiare. Novità e idee dal mondo dell’hairstyling nella nuova agenda capelli del. Leggi anche › L’Agenda capelli di Giugno 2021: ledel momento Agenda capelli di luglio 2021 ...

Advertising

Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - Il #Milan ottiene uno sconto cospicuo per #Tonali dal Brescia, 10M risp ai 35 previsti, e chie… - Lukas__2021 : @Gianfribav @GiorgiaMeloni @Vivo_Azzurro e comunque.....tu che usi 1000 account farlocchi, questo dal 2018 con 2 fo… - paoloxbaroni : La rivoluzione del fisco: dal taglio dell’Irpef alla revisione dell’Iva, tutti le novità della riforma - SonjaGemma : RT @mrjosh75: a volte basta poco per tornare bambini, io per esempio, mentre sono in macchina , metto la mano fuori dal finestrino per sent… - Barbaradany79 : RT @mrjosh75: a volte basta poco per tornare bambini, io per esempio, mentre sono in macchina , metto la mano fuori dal finestrino per sent… -