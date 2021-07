COVID, zero positivi in Irpinia nelle ultime ventiquattro ore (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 276 tamponi effettuati non risultano persone positive al COVID 19. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 276 tamponi effettuati non risultano persone positive al19. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

