Sono 19.606.446 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale anti-Covid, pari al 33% della popolazione, il 36,30% se si considerano gli over 12. E' quanto emerge dai dati della struttura commissariale.

Covid, un terzo degli italiani ha completato il ciclo vaccinale commenta Sono 19.606.446 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale anti - Covid, pari al 33% della popolazione, il 36,30% se si considerano gli over 12. E' quanto emerge dai dati della struttura commissariale. Le somministrazioni sono state finora 52.872.596, su 58.914.937 ...

Coronavirus oggi. Vaccini, ricorso al Tar di 300 operatori sanitari contro l’obbligo Il Sole 24 ORE Covid, un terzo degli italiani ha completato il ciclo vaccinale Sono 19.606.446 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale anti-Covid, pari al 33% della popolazione, il 36,30% se si considerano gli over 12. E' quanto emerge dai dati della struttura ...

