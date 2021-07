Covid, Speranza: 'Ricoveri scesi del 95%, ma fare attenzione alle varianti' (Di sabato 3 luglio 2021) Sul Covid in Italia 'i numeri con cui facciamo i conti sono significativi: avevamo quasi 30mila persone nei nostri ospedali, ora ne abbiamo meno di 1.500, quindi - 95%. Ma è chiaro che non è finita, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 luglio 2021) Sulin Italia 'i numeri con cui facciamo i conti sono significativi: avevamo quasi 30mila persone nei nostri ospedali, ora ne abbiamo meno di 1.500, quindi - 95%. Ma è chiaro che non è finita, ...

Advertising

FrancescoLollo1 : Ormai è chiaro. Prima ha sottovalutato la pandemia, poi è stato incapace di fronteggiare l'emergenza Covid 19.… - Corriere : Covid, zero morti in Lombardia oggi. Moratti: possiamo guardare al futuro con speranza - Tg3web : Covid, la curva scende ma la variante Delta avanza, più di un caso su cinque, presente in 16 regioni. Speranza: 'La… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Speranza: 'Ricoveri scesi del 95%, ma fare attenzione alle varianti' #covid - occhio_notizie : Il commento del ministro Speranza -