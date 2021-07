Covid Sicilia, oggi 134 contagi e nessuna vittima: bollettino 3 luglio (Di sabato 3 luglio 2021) Sono complessivamente 134 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 3 luglio, in Sicilia, dove gli attuali positivi scendono a quota 3.675 (50 in meno rispetto a ieri) e dove rispetto a ieri non si registrano vittime. 8.832 i tamponi processati. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che i guariti in un solo giorno sono stati 184. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 145, mentre si trovano in terapia intensiva 17 pazienti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 3 luglio 2021) Sono complessivamente 134 i nuovidaregistrati, 3, in, dove gli attuali positivi scendono a quota 3.675 (50 in meno rispetto a ieri) e dove rispetto a ieri non si registrano vittime. 8.832 i tamponi processati. Il dato è contenuto nelquotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che i guariti in un solo giorno sono stati 184. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 145, mentre si trovano in terapia intensiva 17 pazienti. L'articolo proviene da Italia Sera.

