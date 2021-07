Covid oggi Marche, 32 contagi: bollettino 3 luglio (Di sabato 3 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 32 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 3 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.733 tamponi: 894 nel percorso nuove diagnosi (di cui 198 screening con percorso Antigenico) e 839 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 3,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 32 (2 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 1 nella provincia di Fermo, 22 nella provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (6 casi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 32 ida coronavirus nelle, 3, secondo i dati deldella regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.733 tamponi: 894 nel percorso nuove diagnosi (di cui 198 screening con percorso Antigenico) e 839 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 3,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 32 (2 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 1 nella provincia di Fermo, 22 nella provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (6 casi ...

Advertising

Corriere : Covid, zero morti in Lombardia oggi. Moratti: possiamo guardare al futuro con speranza - MediasetTgcom24 : Lombardia, oggi zero decessi: non accadeva da ottobre #covid - repubblica : No vax, immigrati irregolari, anziani già malati. Ecco chi sono oggi le vittime del Covid - MantiniRita : RT @RoccoTodero: Con ?@fleinaudi?, ?@carloalberto? e ?@ricpuglisi?; abbiamo chiesto al Governo di pubblicare numero morti #Covid già vaccin… - vellucci_anna : @PSabePhotograp1 Beh, ??se ci pensi bene la legge è passata… Hanno messo i convalescenti covid nelle RSA provocando… -