Covid oggi Lombardia e Italia: bollettino coronavirus del 3 luglio (Di sabato 3 luglio 2021) I dati Italiani continuano ad essere positivi con sempre più regioni che segnano zero decessi ma la variante Delta è la nuova fonte di preoccupazione di questa fase della pandemia da coronavirus. ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 3 luglio 2021) I datini continuano ad essere positivi con sempre più regioni che segnano zero decessi ma la variante Delta è la nuova fonte di preoccupazione di questa fase della pandemia da. ...

Advertising

marcotravaglio : Sarà il caldo, saranno gli effetti cerebrali del Covid, ma ormai si ha l’impressione che la terra non ruoti più att… - Corriere : Covid, zero morti in Lombardia oggi. Moratti: possiamo guardare al futuro con speranza - MediasetTgcom24 : Lombardia, oggi zero decessi: non accadeva da ottobre #covid - liberadidonna1 : RT @Corriere: Covid, zero morti in Lombardia oggi. Moratti: possiamo guardare al futuro con speranza - irenefrancesco : francesco dati covid oggi 932 nuovi casi e 22 morti -