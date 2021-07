Covid oggi Italia, 932 contagi e 22 morti: bollettino 3 luglio (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 932 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 3 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 22 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 228.127 tamponi con un tasso positività allo 0,4%. In calo l’occupazione delle terapie intensive, che sono 204, nove in meno rispetto a ieri. Scendono anche di 75 unità i ricoveri, portando il numero a 1.394.   LAZIO – Sono 85 nuovi contagi da Covid registrati oggi, 3 luglio, nel Lazio su quasi 8mila tamponi (-215) e quasi 19mila antigenici per ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 932 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 3. Nella tabella si fa riferimento ad altri 22. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 228.127 tamponi con un tasso positività allo 0,4%. In calo l’occupazione delle terapie intensive, che sono 204, nove in meno rispetto a ieri. Scendono anche di 75 unità i ricoveri, portando il numero a 1.394.   LAZIO – Sono 85 nuovidaregistrati, 3, nel Lazio su quasi 8mila tamponi (-215) e quasi 19mila antigenici per ...

marcotravaglio : Sarà il caldo, saranno gli effetti cerebrali del Covid, ma ormai si ha l’impressione che la terra non ruoti più att… - Corriere : Covid, zero morti in Lombardia oggi. Moratti: possiamo guardare al futuro con speranza - MediasetTgcom24 : Lombardia, oggi zero decessi: non accadeva da ottobre #covid - fisco24_info : Covid Sicilia, oggi 134 contagi e nessuna vittima: bollettino 3 luglio: I dati della Regione - bizcommunityit : Covid oggi Emilia Romagna: bollettino Coronavirus 3 luglio 2021. 65 contagi e zero morti -