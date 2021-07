Covid oggi Abruzzo, 28 contagi: bollettino 3 luglio (Di sabato 3 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 28 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 3 luglio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I decessi dall'inizio dell'emergenza Covid-19 restano 2.1512. Gli attuali positivi sono 886 (+13), mentre i dimessi/guariti sono 71.526 (+14). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) (Adnkronos) - Sono 28 ida coronavirus in, 3, secondo i dati deldella Protezione Civile sulla regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I decessi dall'inizio dell'emergenza-19 restano 2.1512. Gli attuali positivi sono 886 (+13), mentre i dimessi/guariti sono 71.526 (+14).

