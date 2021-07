Covid: oggi 932 nuovi casi e 22 morti (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Sono 932 i nuovi casi di coronavirus e 22 i morti registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute sulla diffusione del contagio. Con 228.127 tamponi il tasso di positività rimane stabile allo 0,4%. Continua il calo delle terapie intensive: 204 (-9). Scende anche il numero dei ricoveri che si attesta a 1.394 (-75). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Sono 932 idi coronavirus e 22 iregistrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute sulla diffusione del contagio. Con 228.127 tamponi il tasso di positività rimane stabile allo 0,4%. Continua il calo delle terapie intensive: 204 (-9). Scende anche il numero dei ricoveri che si attesta a 1.394 (-75).

Advertising

marcotravaglio : Sarà il caldo, saranno gli effetti cerebrali del Covid, ma ormai si ha l’impressione che la terra non ruoti più att… - Corriere : Covid, zero morti in Lombardia oggi. Moratti: possiamo guardare al futuro con speranza - MediasetTgcom24 : Lombardia, oggi zero decessi: non accadeva da ottobre #covid - TV7Benevento : Covid: oggi 932 nuovi casi e 22 morti... - IlBacodaSeta : A Bussolengo oggi gli attualmente positivi sono 6, a Castelnuovo del Garda 4, a Pescantina 1, a Sommacampagna 5, a… -