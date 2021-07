Covid Lombardia, oggi 140 casi e 3 morti: bollettino 3 luglio (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 140 i nuovi contagi da Covid-19 rilevati oggi, 3 luglio, in Lombardia su 40.074 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino diramato dal ministero della Salute. Tre i decessi, all’indomani della giornata che ha registrato zero vittime. Dall’inizio dell’emergenza, i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono 33.785. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 140 i nuovi contagi da-19 rilevati, 3, insu 40.074 tamponi eseguiti. Lo riporta ildiramato dal ministero della Salute. Tre i decessi, all’indomani della giornata che ha registrato zero vittime. Dall’inizio dell’emergenza, i decessi ufficiali perinsono 33.785. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

RegLombardia : #LNews Non si registra alcun nuovo decesso in Lombardia per Covid. Intanto, continuano a diminuire i ricoverati ne… - Corriere : Covid, zero morti in Lombardia oggi. Moratti: possiamo guardare al futuro con speranza - MediasetTgcom24 : Lombardia, oggi zero decessi: non accadeva da ottobre #covid - italiaserait : Covid Lombardia, oggi 140 casi e 3 morti: bollettino 3 luglio - claudia__74 : RT @SkyTG24: Covid Lombardia: 140 casi, in leggero aumento i ricoveri -