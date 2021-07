Covid Italia, Speranza: “Linea è tenere altissima l’attenzione” (Di sabato 3 luglio 2021) La pandemia di Covid in Italia “non è finita. Rivendichiamo sicuramente una situazione diversa, che ci ha consentito di fare le aperture graduali. Ma non dobbiamo assolutamente immaginare che la partita sia finita. Abbiamo bisogno di proseguire ancora con attenzione, cautela, gradualità, soprattutto alla luce delle tante varianti che stanno rendendo più difficile questa sfida e rispetto a cui abbiamo bisogno di tenere altissimo il livello di attenzione, di controllo, di verifica. E penso che questa sarà ancora la Linea delle prossime settimane”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 luglio 2021) La pandemia diin“non è finita. Rivendichiamo sicuramente una situazione diversa, che ci ha consentito di fare le aperture graduali. Ma non dobbiamo assolutamente immaginare che la partita sia finita. Abbiamo bisogno di proseguire ancora con attenzione, cautela, gradualità, soprattutto alla luce delle tante varianti che stanno rendendo più difficile questa sfida e rispetto a cui abbiamo bisogno dialtissimo il livello di attenzione, di controllo, di verifica. E penso che questa sarà ancora ladelle prossime settimane”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto, ...

