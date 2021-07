Covid Italia, 932 casi registrati oggi. In Sicilia 134 nuovi positivi (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 134 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 8.832 tamponi processati, con una incidenza che sale a 1,5%, ieri era 0,8%. La Regione scende oggi al terzo posto in ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 134 ial19innelle ultime 24 ore su 8.832 tamponi processati, con una incidenza che sale a 1,5%, ieri era 0,8%. La Regione scendeal terzo posto in ...

