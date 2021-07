Covid Israele, 460 nuovi casi in due giorni: 31 sono gravi (Di sabato 3 luglio 2021) In Israele sono stati registrati 460 nuovi casi di coronavirus nel weekend, 323 ieri e 137 dalla mezzanotte, con 31 pazienti ricoverati in gravi condizioni. Lo rende noto il ministero della Sanità israeliano dicendo che il numero di contagiati ieri è il più alto dal 6 aprile. E spiegando che i casi attivi nel Paese sono ora 2.398. Sulla campagna vaccinale, il ministero ha spiegato che 9.569 persone hanno ricevuto una prima dose del vaccino nell’ultima giornata e 1.390 la seconda. In totale, su una popolazione di 9,3 milioni, 5,62 milioni di persone hanno ricevuto una ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 luglio 2021) Instati registrati 460di coronavirus nel weekend, 323 ieri e 137 dalla mezzanotte, con 31 pazienti ricoverati incondizioni. Lo rende noto il ministero della Sanità israeliano dicendo che il numero di contagiati ieri è il più alto dal 6 aprile. E spiegando che iattivi nel Paeseora 2.398. Sulla campagna vaccinale, il ministero ha spiegato che 9.569 persone hanno ricevuto una prima dose del vaccino nell’ultima giornata e 1.390 la seconda. In totale, su una popolazione di 9,3 milioni, 5,62 milioni di persone hanno ricevuto una ...

Advertising

ladyonorato : Ma non ditelo in giro, che in Israele gli studi sulla mega sperimentazione hanno evidenziato il nesso tra vaccino P… - Adnkronos : #Covid #Israele, 460 nuovi casi in due giorni: 31 sono gravi. - Agenzia_Ansa : A causa della variante Delta del COvid, Israele anticipa i tempi e reintroduce l'obbligo di mascherina al chiuso ch… - AdaAdele88 : RT @Adnkronos: #Covid #Israele, 460 nuovi casi in due giorni: 31 sono gravi. - ElVengadorDelF5 : RT @Adnkronos: #Covid #Israele, 460 nuovi casi in due giorni: 31 sono gravi. -