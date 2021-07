Covid, in Russia nuovo picco per il quinto giorno consecutivo: 24mila casi e 697 morti (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 697 le persone morte a causa del Covid-19 nelle ultime 24 ore in Russia. Si tratta del numero di decessi più alto dall’inizio della pandemia. Le vittime continuano a crescere: è il quinto giorno di fila che la Russia aggiorna il numero massimo di decessi avvenuti in una sola giornata. Record, anche questo negativo, di nuovi casi di Covid giornalieri che hanno raggiunto quota 24.439, non erano mai stati così tanti dal 15 gennaio. Stando ai dati ufficiali, in Russia dall’inizio della pandemia sono stati registrati quasi sei milioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 697 le persone morte a causa del-19 nelle ultime 24 ore in. Si tratta del numero di decessi più alto dall’inizio della pandemia. Le vittime continuano a crescere: è ildi fila che laaggiorna il numero massimo di decessi avvenuti in una sola giornata. Record, anche questo negativo, di nuovidigiornalieri che hanno raggiunto quota 24.439, non erano mai stati così tanti dal 15 gennaio. Stando ai dati ufficiali, indall’inizio della pandemia sono stati registrati quasi sei milioni di ...

Advertising

ispionline : Cresce il rischio di nuova ondata di #Covid-19 dovuta alla variante #Delta, ma il numero di decessi è molto inferio… - Agenzia_Ansa : Sono 697 le persone morte a causa del Covid-19 nelle ultime 24 ore in Russia secondo i dati del centro operativo na… - petergomezblog : San Pietroburgo, record di morti per Covid nel mezzo degli Europei. Contagi tra i tifosi tornati in Finlandia dopo… - fattoquotidiano : Covid, in Russia nuovo picco per il quinto giorno consecutivo: 24mila casi e 697 morti - Lucavad72 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 697 le persone morte a causa del Covid-19 nelle ultime 24 ore in Russia secondo i dati del centro operativo nazional… -