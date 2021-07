Covid, in Lombardia tre decessi e 140 nuovi casi: 12 sono quelli bergamaschi (Di sabato 3 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 140 nuovi casi di Coronavirus su 40.074 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino di sabato 3 luglio 2021 diramato dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore si sono registrati tre nuovi decessi: da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono 33.785. I contagi sono in lieve calo rispetto a venerdì, così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva dove sono ricoverati 45 degenti ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore instati registrati 140di Coronavirus su 40.074 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino di sabato 3 luglio 2021 diramato dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore siregistrati tre: da febbraio dello scorso anno iufficiali perin33.785. I contagiin lieve calo rispetto a venerdì, così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva dovericoverati 45 degenti ...

