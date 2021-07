Covid, in Italia 932 nuovi casi e 22 decessi (Di sabato 3 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ricrescono i casi Covid in Italia secondo i dati forniti dal Ministero della Salute. I nuovi casi salgono a 932, con un balzo di 138 a fronte di 228.127 tamponi processati facendo incerementare quasi impercettibilmente il tasso di pisitività allo 0,40%. Al contrario calano i decessi, 22 (-6). I guariti sono 3.110 mentre gli attualmente positivi sono in totale 45.576 in discesa, rispetto alle 24 ore precedenti, di 2.203. Intanto non si ferma il costante alleggerimento della pressione sugli ospedali. I ricoverati con sintomi oggi 1.394, 75 in meno rispetto a ieri: 204 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ricrescono iinsecondo i dati forniti dal Ministero della Salute. Isalgono a 932, con un balzo di 138 a fronte di 228.127 tamponi processati facendo incerementare quasi impercettibilmente il tasso di pisitività allo 0,40%. Al contrario calano i, 22 (-6). I guariti sono 3.110 mentre gli attualmente positivi sono in totale 45.576 in discesa, rispetto alle 24 ore precedenti, di 2.203. Intanto non si ferma il costante alleggerimento della pressione sugli ospedali. I ricoverati con sintomi oggi 1.394, 75 in meno rispetto a ieri: 204 ...

