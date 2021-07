Covid Fvg | oggi 10 nuovi contagi e nessun morto | bollettino 3 luglio

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 3 luglio 2021) Sono 10 idarilevati, 3, in Friuli Venezia Giulia su 2.718 tamponi molecolari e una percentuale di positività dello 0,37%. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per l’80% si tratta di persone al di sotto dei 59 anni. Sono inoltre 971 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali non sono stati rilevati casi.non si registrano decessi e non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono 8. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, ...