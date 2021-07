Covid, cambia business online, volano app per salute mentale ma giù turismo (Di sabato 3 luglio 2021) La pandemia ha cambiato verso ai business digitali. Tanto che nell’era Covid-19 hanno iniziato a volare online le app del settore ‘salute mentale’ mentre i consumatori digitali hanno iniziato a girare le spalle al settore del turismo che è letteralmente crollato. Stando all’ultima indagine realizzata da Trustpilot – che l’Adnkronos è in grado di anticipare – il settore “Sanità mentale & Benessere” registra una crescita a 3 cifre mentre il comparto “Viaggi & turismo” si dimostra quello maggiormente penalizzato, con 900 milioni di ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 luglio 2021) La pandemia hato verso aidigitali. Tanto che nell’era-19 hanno iniziato a volarele app del settore ‘’ mentre i consumatori digitali hanno iniziato a girare le spalle al settore delche è letteralmente crollato. Stando all’ultima indagine realizzata da Trustpilot – che l’Adnkronos è in grado di anticipare – il settore “Sanità& Benessere” registra una crescita a 3 cifre mentre il comparto “Viaggi &” si dimostra quello maggiormente penalizzato, con 900 milioni di ...

