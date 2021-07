Covid, Bassetti: “Lockdown autunnale? Sì, solo per non vaccinati” (Di sabato 3 luglio 2021) Ad Adnkronos Salute, Matteo Bassetti spiega che a suo avviso un Lockdown è possibile solo per i non vaccinati. “Si arriverà a un punto in cui si dirà: il Lockdown riguarda i non vaccinati”. Poi prosegue: “Possiamo fare quello che vogliamo, ma da agosto la variante Delta sarà predominante. L’ unico modo che avremo per su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di sabato 3 luglio 2021) Ad Adnkronos Salute, Matteospiega che a suo avviso unè possibileper i non. “Si arriverà a un punto in cui si dirà: ilriguarda i non”. Poi prosegue: “Possiamo fare quello che vogliamo, ma da agosto la variante Delta sarà predominante. L’ unico modo che avremo per su Quotidianpost.

