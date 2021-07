Covid, 932 nuovi casi su 228.127 tamponi e altri 22 morti (Di sabato 3 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore l'Italia registra 932 casi di coronavirus a fronte di 228.127 tamponi processati (venerdì erano stati 794 su 199.238). Lo rende noto il ministero della Salute, sottolineando che i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore l'Italia registra 932di coronavirus a fronte di 228.127processati (venerdì erano stati 794 su 199.238). Lo rende noto il ministero della Salute, sottolineando che i ...

Advertising

VIOLA_MARTELLA : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 932 CONTAGI; 22 DECESSI!!! SUPERATI I 127.637 (127.615) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #TAMP… - iltelegrafista : In 24 ore 932 casi, 22 vittime. Tasso di positività allo 0,4%. - fisco24_info : Covid oggi Italia, 932 contagi e 22 morti: bollettino 3 luglio: I dati, regione per regione, della Protezione Civil… - Agenzia_Italia : Covid, oggi 932 casi e 22 morti, positività stabile allo 0,4% - Ketti61867301 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 932 nuovi casi su 228.127 tamponi e altri 22 morti #covid -