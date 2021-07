Covid, 300 sanitari ricorrono a Tar Brescia contro obbligo vaccinale (Di sabato 3 luglio 2021) Sono circa trecento gli operatori sanitari e medici di Cremona, Brescia, Bergamo e Mantova, che hanno fatto ricorso al Tar di Brescia per chiedere l’annullamento dell’obbligo vaccinale. L’udienza si terrà il 14 luglio prossimo. “Non è una battaglia no vax, ma una battaglia democratica. Qui si obbliga una persona a correre un rischio altrimenti gli viene impedito di svolgere la professione” spiega l’avvocato Daniele Granara che ha presentato il ricorso, come scrive ‘Il Giornale di Brescia’. “L’Italia – si legge nelle pagine del ricorso – è l’unico Paese dell’Unione Europea a prevedere ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 luglio 2021) Sono circa trecento gli operatorie medici di Cremona,, Bergamo e Mantova, che hanno fatto ricorso al Tar diper chiedere l’annullamento dell’. L’udienza si terrà il 14 luglio prossimo. “Non è una battaglia no vax, ma una battaglia democratica. Qui si obbliga una persona a correre un rischio altrimenti gli viene impedito di svolgere la professione” spiega l’avvocato Daniele Granara che ha presentato il ricorso, come scrive ‘Il Giornale di’. “L’Italia – si legge nelle pagine del ricorso – è l’unico Paese dell’Unione Europea a prevedere ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 300 Covid, 300 sanitari ricorrono a Tar Brescia contro obbligo vaccinale L'udienza si terrà il 14 luglio prossimo. "Non è una battaglia no vax, ma una battaglia democratica" Sono circa trecento gli operatori sanitari e medici di Cremona, Brescia, Bergamo e Mantova, che ...

Covid, 300 medici e operatori sanitari lombardi contro l'obbligo vaccinale: ricorso al Tar "Obbligo vaccinale, no grazie". Intemerata no vax? No, stavolta a condurre una "battaglia" contro l'obbligo vaccinale sono alcuni operatori del settore sanità. Circa trecento, fra medici e altri profe ...

