Covid | 300 medici e operatori sanitari lombardi contro l' obbligo vaccinale | ricorso al Tar

(Di sabato 3 luglio 2021) ", no grazie". Intemerata no vax? No, stavolta a condurre una "battaglia"l'sono alcunidel settore sanità. Circa trecento, frae altri ...

Per il legale dei medici e infermieri "non sono ancora note le potenzialità dei vaccini sotto il profilo della loro capacità di impedire la trasmissione del virus, la capacità di impedire la ... "Obbligo vaccinale, no grazie". Intemerata no vax? No, stavolta a condurre una "battaglia" contro l'obbligo vaccinale sono alcuni operatori del settore sanità. Circa trecento, fra medici e altri profe ... Il Tribunale amministrativo discuterà il 14 luglio il ricorso, uno analogo è stato presentato da altri 200 operatori sanitari a Milano. Nessuno dei ricorrenti si è sottoposto a vaccinazione, ma questa ...