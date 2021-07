Covid 19 in hotel a Vico Equense, positivi due turisti: tamponi negativi per il personale (Di sabato 3 luglio 2021) Covid 19 a Vico Equense: una coppia di turisti tedeschi è in isolamento dopo la positività al tampone. negativi i test per i membri del personale dell’albergo: erano tutti vaccinati. Allarme Covid 19 in un hotel di Vico Equense, dove una coppia di turisti tedeschi è risultata positiva al tampone molecolare dopo aver avvertito sintomi Leggi su 2anews (Di sabato 3 luglio 2021)19 a: una coppia ditedeschi è in isolamento dopo latà al tampone.i test per i membri deldell’albergo: erano tutti vaccinati. Allarme19 in undi, dove una coppia ditedeschi è risultata positiva al tampone molecolare dopo aver avvertito sintomi

Advertising

RaiNews : Le autorità dell'isola delle Baleari hanno annunciato un'inchiesta per appurare se una serie di hotel e locali nell… - fanpage : Maxi focolaio Covid a Maiorca. Sotto accusa un concerto di Reggaeton e altre feste organizzate su barche e in diver… - Corriere : Maiorca, dentro l’hotel degli studenti contagiati. Un ospite: «Corrono nei corridoi, fanno festa e scherzi telefoni… - Fruela_Fdez : Els haurien d'haver ficat a l'hotel Sorrento de la carretera de Manacor. «Corrono nei corridoi, fanno festa e sche… - infoitinterno : Covid hotel, in Calabria gli alberghi si ritirano: ne resta solo uno per l’emergenza sbarchi -