Cosa sta dicendo la politica delle violenze della polizia nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

(Di sabato 3 luglio 2021) C’è chi ha parlato di “tradimentoCostituzione”, come la ministra Cartabia, e chi difende gli agenti incriminatiche non avrebbero fatto nulla di male Detenuto neldi Regina Coeli a Roma. (Foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images)Dopo che la magistratura ha reso pubblici i risultatiproprie indagini sugli abusi e le torture commesse dallaneldie il quotidiano Domani ha diffuso alcuni video che li testimoniano, reazioni diverse sono arrivate dalla ...

Advertising

TizianaFerrario : Il duro editoriale del Washington Post contro la decisione di ritirarsi dall'#Afghanistan :tutto sta precipitando a… - TeresaBellanova : 'La questione dell'#ILVA mi sta a cuore” dice #Conte e aggiunge “ il mio Governo si è impegnato tantissimo sulla qu… - fattoquotidiano : RIFONDAZIONE M5S / GRILLO-CONTE Pontieri a lavoro, ecco cosa sta accadendo - miperdoaltrove : È passato un sacco di tempo ma sta cosa mi fa ancora morire - justmariiiiari1 : MA COSA STA SUCCEDENDO -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sta

AGI - Agenzia Italia

... mentre una prima "infornata" di tecnici per le amministrazioni pubbliche del Mezzogiorno...che accadrà anche per altri bandi finanziati dal PNRR: sarà difficile però che la PA italiana possa ...facendo benissimo anche senza di me" , ha risposto il calciatore. Sul tema razzismo Super Mario è stato poi chiaro : " Io mi sarei inginocchiato e avrei fatto fare la stessaa tutti gli ...Non è quello direttivo invocato nei giorni scorsi per tagliare definitivamente fuori Giuseppe Conte, ma i Cinquestelle hanno già un nuovo Comitato. È quello la cui ...Dopo la variante Delta, comincia a destare preoccupazione una nuova mutazione del coronavirus: Epsilon. Cosa sappiamo.