CorSport: Lukaku voleva zittire Donnarumma, ma l’Italia ha zittito lui (Di sabato 3 luglio 2021) Il Corriere dello Sport racconta il gesto poco sportivo di Romelu Lukaku dopo aver segnato il rigore contro l’Italia. Il bomber dell’Inter è corso verso Donnarumma mimandogli di stare zitto. Peccato, però, che sia stato zittito lui dall’Italia che ha vinto il match. “Era la rete dell’1-2, nell’andare a recuperare il pallone per rientrare a metà campo Lukaku si è portato il dito indice alla bocca invitando Donnarumma a tacere: è stato in ogni caso l’unico episodio di ieri sera che ha visto Lukaku uscire vincitore, un round all’interno di un incontro perso ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 luglio 2021) Il Corriere dello Sport racconta il gesto poco sportivo di Romeludopo aver segnato il rigore contro. Il bomber dell’Inter è corso versomimandogli di stare zitto. Peccato, però, che sia statolui dalche ha vinto il match. “Era la rete dell’1-2, nell’andare a recuperare il pallone per rientrare a metà camposi è portato il dito indice alla bocca invitandoa tacere: è stato in ogni caso l’unico episodio di ieri sera che ha vistouscire vincitore, un round all’interno di un incontro perso ...

