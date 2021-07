Coronavirus, Italia: il bollettino di oggi 3 luglio (Di sabato 3 luglio 2021) Il punto della situazione sull’epidemia Covid nel bollettino di oggi: contagi e campagna vaccinale, cosa c’è da sapere bollettino Coronavirus – I dati offerti dal Ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia Covid-19 nella giornata di oggi, sabato 3 luglio, mostrano una graduale diminuzione dei contagi, in linea con i dati delle settimane precedenti. Il bollettino Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 932 nuovi contagi su 228.127 tamponi effettuati. In calo il numero dei decessi (22), delle terapie intensive (-9) e dei ricoveri (-75), in aumento, ... Leggi su zon (Di sabato 3 luglio 2021) Il punto della situazione sull’epidemia Covid neldi: contagi e campagna vaccinale, cosa c’è da sapere– I dati offerti dal Ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia Covid-19 nella giornata di, sabato 3, mostrano una graduale diminuzione dei contagi, in linea con i dati delle settimane precedenti. IlNelle ultime 24 ore sono stati accertati 932 nuovi contagi su 228.127 tamponi effettuati. In calo il numero dei decessi (22), delle terapie intensive (-9) e dei ricoveri (-75), in aumento, ...

