Coronavirus, in Lombardia trecento operatori sanitari fanno ricorso al Tar contro l'obbligo vaccinale (Di sabato 3 luglio 2021) Finisce nelle aule del Tar di Brescia la questione dell'obbligo vaccinale imposto a medici, infermieri e operatori sanitari in generale. Sono in 300 i dipendenti di strutture pubbliche tra Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova a non volersi sottoporre al farmaco contro il Coronavirus e, per questo, a presentare un ricorso al tribunale. I giudici, sulla loro occupabilità nelle strutture sanitarie, decideranno il 14 luglio. «Non è una battaglia no vax, ma una battaglia democratica. Qui si obbliga una persona a correre un rischio, altrimenti gli viene impedito ...

